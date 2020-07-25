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Irak'ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü

Irak'ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü
Irak'ta inşaat halindeki bina çöktü: 3 ölü

Irak’ın Basra kentinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde Spor ve Gençlik Müdürlüğü tarafından yaptırılan spor kompleksi binası inşaat halindeyken çöktü. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaştığı, 7 işçiyi ise enkaz altından çıkardığı duyuruldu. Müdürlük, enkaz altında hayatta kalan işçileri arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından çıkarılan yaralı işçileri hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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