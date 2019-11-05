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Irak'ta internet erişimi kesildi

Irak'ta internet erişimi kesildi
Irak'ta internet erişimi kesildi

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Irak’ta internet erişimi kesildi.

Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin çatışmaya dönüştüğü Irak'ta yine internet erişimi kesildi. Protestocuların güvenlik güçlerinin kullandığı aşırı şiddeti belgelemeleri veya sosyal medya aracılığıyla organize olmaları nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat ve protestolara sahne olan güney illerinde bugünden itibaren internet erişiminin kesildiği belirtildi.

Iraklı aktivistler bugünkü internet kesintisinin Bağdat'taki en büyük kesinti olduğunu belirtti. Irak hükümeti Ekim ayında başlayan protesto gösterilerinin ardından interneti kesmişti ancak Erbain münasebetiyle protestolara ara verilmesinin ardından internet erişimi yeniden başlamıştı.

Irak'ta geçtiğimiz aydan beri devam eden protesto gösterilerinde 260'dan fazla kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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