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Irak'ta koalisyon güçlerine malzeme taşıyan tıra mayınlı saldırı

Irak'ta koalisyon güçlerine malzeme taşıyan tıra mayınlı saldırı
Irak'ta koalisyon güçlerine malzeme taşıyan tıra mayınlı saldırı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine malzeme taşıyan tıra mayınlı saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar kenti otobanında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı askerler için lojistik destek sağlayan bir tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayının patlatıldığı duyuruldu. Güvenlik Ağ, saldırıda tır şoförünün yara almadan kurtulduğunu aktarırken, tırda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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