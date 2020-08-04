İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak'ta korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Irak'ta korona virüs bilançosu ağırlaşıyor
Irak'ta korona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Irak’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 934’e yükselirken vaka sayısı 130 bini aştı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 735 korona virüs vakasının tespit edildiği, 66 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 2 bin 225 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam vaka sayısının 131 bin 886'ya ulaştığı ülkede ölenlerin sayısı 4 bin 934'e ulaştı, 32 bin 841 kişinin ise hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Korona virüs vakalarında büyük artışın yaşandığı ülkede hastanelerde oksijen yetersizliği olduğu iddiaları ise Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bayram günlerini boyunca vatandaşların sağlık kuralların uymadığını belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, hastanelerde oksijen yetersizliği gibi bir durumun bulunmadığını ve bakanlığın vakalara karşı baş edebileceğini söyledi.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.