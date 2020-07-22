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Irak'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Irak'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı
Irak'ta korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Irak’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 42'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saat içinde 2 bin 706 vaka tespit edildiği ve 92 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada Bağdat'ta 965, Necef'te 64, Süleymaniye'de 140, Erbil'de 98, Duhok'ta 14, Kerbela'da 185, Kerkük'te 136, Diyale'de 59, Vasıt'ta 255, Basra'da 230, Misan'da 72, Babil'de 138, Divaniye'de 86, Anbar'da 13, Müsenna'da 97, Zikar'da 35, Ninova'da 39 ve Selahattin'de 80 vakanın kaydedildiği ifade edildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 99 bin 865'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 4 bin 42'ye ulaştı. Ayrıca, son 24 saatte 2 bin 197 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu duyuruldu. Böylece ülkede iyileşenlerin sayısı da 67 bin 147'ye yükseldi. Öte yandan, Irak'ta ilk Covid-19 vakası Şubat ayında kaydedilmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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