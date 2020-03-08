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Irak'ta korona virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Irak'ta korona virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Irak'ta korona virüsünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Irak’ta yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Irak'ın güneyindeki Babil kentinde korona virüsü taşıdığı tespit edilen 70 yaşındaki bir kişinin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden yaşlı adamın kronik hastalıkları olduğu ifade edildi. Tamamı İran'dan gelenlerden oluşan korona virüsü taşıyanların sayısı ülke genelinde 57'ye yükselirken, ölenlerin sayısı da 5'e yükseldi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a ziyarette bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyaz'ın iki ülke arasında korona ile mücadele yollarını ele aldığı açıklandı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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