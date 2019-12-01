Irak'ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu

Yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı Irak'taki protestolarda hayatını kaybeden bir genç gösterilerin simgesi oldu. Hükümet karşıtı protestoların en kanlısının yaşandığı Zikar kentinde bir genç, kafasına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sedye üzerindeki gencin çevresine toplanan kalabalık, kimliğini öğrenmek için ceplerini karıştırırken gencin telefonu çaldı. Telefona bakan kalabalık genci annesinin aradığını gördü. Oğlunu merak eden anneye ne söyleyeceklerini bilemeyen gençler telefonu açamadı. O an kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine güvenlik güçleri ve istifasını açıklayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye halk tepki gösterdi.

Irak'ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu