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Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
Irak'ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüsü hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı ilk belirmelere göre 45’e yükselirken Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye’ye gitti.

Irak’ta pandemi hastanesindeki yangında ölenlerin sayısı 45’e yükseldi - Tıkla İzle

Nasıriye vilayetinde bulunan el-Hüseyin Araştırma Hastanesi'ndeki korona virüsü hastalarının kaldığı bölümde oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi yanarak can verirken onlarca kişi yaralandı.

Hastanede çıkan yangını söndürme çalışmaları oksijen tüplerinin patlamasını önlerken hastane kaynakları ölenlerin sayısının 50'yi aşabileceğini belirtti. Ekiplerin yangını söndürme ve hastanelerdekileri kurtarmak çalışmaları sürürken hasta yakınları hastane önünde toplandı.

Öte yandan durumu incelemek için Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye'ye gitti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen Nisan ayında çıkan benzer yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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