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Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı

Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı
Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bel-Bunuk bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerinde bulunan bir çok araç ve evin patlamanın şiddetliyle hasar gördüğü belirtildi.
Polis, patlamanın araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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