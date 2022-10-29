Irak'ta patlama: 8 ölü, 9 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bel-Bunuk bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerinde bulunan bir çok araç ve evin patlamanın şiddetliyle hasar gördüğü belirtildi.

Polis, patlamanın araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Abdulkadir Hacıoğlu



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