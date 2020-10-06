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Irak'ta protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak'ta protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi
Irak'ta protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde hükümet karşıtı protestocular, iki siyasi parti binasını ateşe verdi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestocuları destekleyen gruba sert müdahalesine tepki gösteren protestocular, Nasıriye kentinde Ammar el-Hekim başkanlığındaki Hikmet Akımı ve Bedir Örgütü binasını ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, protestocular kent merkezindeki el-Hazarat köprüsünde lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

Kerbela kentinde düzenlenen Erbain törenine katılan bir grubun, İran ile ABD aleyhine slogan atması üzerine güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunması sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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