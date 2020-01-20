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Irak'ta protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edildi
Irak'ta protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak’ta yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösterilerde protestocular, birçok kentte yolları kapatırken gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta protestocular başkent Bağdat'ı güney illerine bağlayan otoyolları kapattı.

Yollara barikat kurup lastik yakan protestocular, sadece gıda malzemesi taşıyan ve acil durumu olan araçların geçişine izin verdi. Gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde bugün resmi tatil ilan edildi. Divaniye valiliği tarafından yapılan yazılan açıklamada kentte kamu hizmet kurumları dışında bütün dairlerde tatil ilan edildiği duyuruldu.

Zikar Valiliği ise yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestoların arttığı dönemde vatandaşların mal ve can güvenliğini korumak için kamu hizmet kuruluşları dışında bütün devlet dairelerinde resmi tatil edildiğini söyledi. Çok sayıda caddenin protestocular tarafından kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada, bazı protestocuların ABD operasyonunda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in posterlerini yakarak İran karşıtı sloganlar attığı ifade edildi.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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