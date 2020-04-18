Irak'ta Ramazan ayında sokağa çıkma yasağını kısmen kaldırılacak

Irak Meclisi Korona Krizi Masası Üyesi ve el-Rasafa Sağlık Müdürü Abdülgani el-Saidi yaptığı açıklamada, ülkede bir aydan fazladır uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan ayında sabah 06.00'dan akşam 18.00'e kadar kısmen kaldırılacağını söyledi. Söz konusu kısmi yasağın belirli şartlar çerçevesinde uygulanacağını belirten el-Saidi, “Bu kapsamda AVM'lerin, kahvehanelerin, kafelerin açılmamasının yanı sıra taksi yolcularının sayısı da belirlenecek ve virüsün yayılmasını engellemek için diğer yasaklar devam edecek. Ancak bu süre içerisinde vaka sayısı artarsa yeniden kapsamlı sokağa çıkma yasağını uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Bin 482 korana virüsü vakasının bulunduğu Irak'ta 81 kişi hayatını kaybederken 906 kişi hastalığı yenerek taburcu oldu.

Abdulkadir Hacıoğlu