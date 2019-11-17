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Irak'ta Sadr'ın grev çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi

Irak'ta Sadr'ın grev çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi
Irak'ta Sadr'ın grev çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın gösterilere destek için devlet memurlarına genel grev çağrısı üzerine 4 kentte resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fırsatı kaçırırsak vatan elden gider. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir” diyerek devlet memurları ve öğrencilere ülke genelinde grev çağrısı yaptı.

Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ta Sadr'ın çağrısı üzerine Divaniye, Babil, Meysan ve Zikar valilikleri devlet kurumlarında resmi tatil ilan ederken, Irak Eğitim Bakanlığı bütün üniversite, fakülte ve enstitüler resmi mesai yapılacağını duyurdu.

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