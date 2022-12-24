İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Irak'ta sel: 2 ölü, 10 yaralı

Irak'ta sel: 2 ölü, 10 yaralı
Irak'ta sel: 2 ölü, 10 yaralı

Irak’ın orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Zikar kentinin kuzeyindeki Şatra ilçesinde yağışın şiddetine dayanamayan eski bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Ülkenin güneyindeki Basra'da da meydana gelen benzer olayda 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Babil kentinin güneyindeki Şomeli ilçesinde ise bir evin yağış nedeniyle çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü teyakkuzda

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın vurduğu kentlerdeki birimlerin teyakkuzda olduğu aktarıldı. Bugünden itibaren Bağdat, Diyala, Vasıt, Misan ve Basra'da etkili olması beklenen yağmurun sele yol açması ihtimaline karşı teyakkuzda olunduğu belirterek birimlerin aralıksız çalıştığını kaydedildi.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.