Irak'ta sel: 2 ölü, 10 yaralı

Irak'ın orta ve güney kesimlerinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Zikar kentinin kuzeyindeki Şatra ilçesinde yağışın şiddetine dayanamayan eski bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Ülkenin güneyindeki Basra'da da meydana gelen benzer olayda 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Babil kentinin güneyindeki Şomeli ilçesinde ise bir evin yağış nedeniyle çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü teyakkuzda

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışın vurduğu kentlerdeki birimlerin teyakkuzda olduğu aktarıldı. Bugünden itibaren Bağdat, Diyala, Vasıt, Misan ve Basra'da etkili olması beklenen yağmurun sele yol açması ihtimaline karşı teyakkuzda olunduğu belirterek birimlerin aralıksız çalıştığını kaydedildi.

Abdulkadir Hacıoğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.