İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Irak'ta sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Irak'ta sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Irak'ta sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Irak’ın Erbil kentinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Kentte, kötü hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Irak’ta sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi - Tıkla İzle

Irak'ın Erbil kentinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen su taşkınları nedeniyle kentte bugün okullar tatil edildi. Erbil Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle okulların bir günlük tatil edildiği açıklandı. Bakanlık, okullarda yapılacak olan sınavların da önümüzdeki Cumartesi gününe ertelendiğini belirterek sınavların ertelenmesi kararının, öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Erbil Valisi uyardı

Kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentte meydana gelebilecek sel felaketine dikkat çekerek vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Hoşnav, yağışlar nedeniyle kentte birçok bölgede trafiğin kapalı olduğunu belirterek, yağışların devam edeceğini ve yeni sel felaketinin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Basra Havalimanı uçuşları iptal etti

Irak basını, ülkenin güneyindeki Basra kentinde de kötü hava koşulları nedeniyle uçuşların tamamının iptal edildiğini açıkladı.
 

Abdulkadir Hacıoğlu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.