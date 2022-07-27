İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı
Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı.

Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı - Tıkla İzle

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.
Yeşil Bölge'deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

Abdulkadir Hacıoğlu

İLGİLİ HABER
Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.