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Irak'ta son 24 saatte 4 bin 597 yeni vaka tespit edildi

Irak'ta son 24 saatte 4 bin 597 yeni vaka tespit edildi
Irak'ta son 24 saatte 4 bin 597 yeni vaka tespit edildi

Irak’ta korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 597 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 287 bin 418’e ulaştı.

Korona virüs salgını birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 597 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 287 bin 418'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 814'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 56 bin 787 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu, şu ana kadar 213 bin 817 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 bin 479 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ifade etti.

Abdulkadir Hacıoğlu

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