Irak'ta son 24 saatte 4 bin 750 korona virüs vakası tespit edildi

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 750 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 247 bin 39'a ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 74 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 7 bin 275'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 bin 29 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, 3 bin 552 kişinin ise virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı. Ülkede iyileşme oranının yüzde 76 olduğunu belirten Bakanlık, 496'sı yoğun bakımda olmak üzere 52 bin 7 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu.

Abdulkadir Hacıoğlu

