Irak'ta su kuyusu kazan adam tarihi eser buldu

Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Asur nahiyesinde evinin avlusunda su kuyusu kazan Iraklı vatandaş, Asur İmparatorluğu dönemine ait su küpü buldu. Irak basını, Asur Kaymakamı Cercis İsmail Hacab'a dayandırdığı haberde evinde kazı işlemleri yapan bir vatandaşın çalışma sırasında M.Ö 612-911'li yıllara dayanan Asur İmparatorluğu dönemine ait büyük su küpü bulduğunu yazdı. Küpü çıkarmak için tarihi eser uzmanlarının geldiğini belirten Hacab, bölgede 100'den fazla tarihi eserlerin bulunduğunu ve tarihi eser arama çalışmalarının 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından durdurulduğunu söyledi.

Abdulkadir Hacıoğlu