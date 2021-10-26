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Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: Ölü ve yararlılar var

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: Ölü ve yararlılar var
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: Ölü ve yararlılar var

Irak’ın Diyale vilayetine bağlı el-Reşad köyünde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Irak basınının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde yer alan el-Reşad köyüne terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Hafif silahların yanı sıra keskin nişancı silahlarının kullanıldığı saldırıda ilk belirlemelere göre, çoğu sivillerden oluşan 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaşanan olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırganların bölgeden kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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