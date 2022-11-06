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Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı

Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı
Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı

Irak'ın Duhok kentinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.

Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı - Tıkla İzle

Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Fayda yolunda yakıt tankeri patladı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesinin ardından yetkililer, kazada 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Irak medyası, yaralılar arasında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğunu belirtirken, yaralıların Duhok Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammed Rabah

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