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Irak'ta yaşlı adam caminin kapısında gözyaşlarını tutamadı

Irak'ta yaşlı adam caminin kapısında gözyaşlarını tutamadı
Irak'ta yaşlı adam caminin kapısında gözyaşlarını tutamadı

Irak’ta yaşlı bir adam korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan bir caminin kapısında gözyaşlarını tutamadı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hayatın her alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Irak'ın Musul kentinde Al-Sukkar Mahallesi'nde yaşlı bir adam korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan Al Rahma Camisi'nin kapısına giderek dua etti. Dua ederken gözyaşlarını tutamayan yaşlı adam, “Allah'ım senin evinde dua etmek istiyoruz, camilerdeki namazları özledik” ifadelerini kullandı.

Irak'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren tüm camiler kapatıldı.
Irak'ta toplam korona virüs vaka sayısı bin 318'e, hayatını kaybedenler ise 72'ye ulaştı.

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