Irak'ta yeni Başbakan Sudani göreve başladı

Irak'ta dün meclisten güvenoyu alan yeni Başbakan Muhammed Şiya Sudani, görevine başladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani, selefi Mustafa el-Kazımi'den başkent Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle görevi devraldı. Irak Meclisinde dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmış, ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet Meclisten güvenoyu almıştı.

Irak'taki yeni hükümetin görev süresi 1 yıl olacak

Sudani hükümeti oylama öncesi açıkladığı program kapsamında, 3 ay içinde seçim yasasını değiştireceğini ve ülkede 1 yıl sonra erken seçime gidilmesini onaylayacağını açıkladı.

Irak'taki siyasi gerilim

Irak'ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı.

Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.

Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun adayı olan Sudani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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