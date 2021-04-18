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Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı: 5 yaralı

Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı: 5 yaralı
Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı: 5 yaralı

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin de bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta ABD askerlerine yönelik roketli saldırılar devam ediyor. Irak'ın Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketi saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 5 katyuşa roketi kullanıldığını belirtirken, saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıda yaralananların kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Yetkililer, saldırının Diyale vilayetine bağlı el-Cizani bölgesinden yapıldığını aktarırken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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