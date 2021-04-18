Irak'taki Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı: 5 yaralı

Irak'ta ABD askerlerine yönelik roketli saldırılar devam ediyor. Irak'ın Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketi saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 5 katyuşa roketi kullanıldığını belirtirken, saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıda yaralananların kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi.
Yetkililer, saldırının Diyale vilayetine bağlı el-Cizani bölgesinden yapıldığını aktarırken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Abdulkadir Hacıoğlu