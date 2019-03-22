Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 93'e yükseldi

Dicle Nehri'ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmedi kaza sonucu ölenlerin sayısının 93'e yükseldiği belirtilirken olayla ilişkili 9 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ülkede yaşanan facia sebebi ile yas ilan edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, "Musul'da batan gemide 93 vatandaşımızı kaybettik. Muhtemel ölüleri arama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı
Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye toplanan Musullular mumlar yaktı.
Abdulkadir Hacıoğlu