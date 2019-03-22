İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 93'e yükseldi

Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 93'e yükseldi
Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 93'e yükseldi

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93’e yükseldi.

Irak'taki feribot faciasında ölü sayısı 85'e yükseldi - Tıkla İzle

Dicle Nehri'ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmedi kaza sonucu ölenlerin sayısının 93'e yükseldiği belirtilirken olayla ilişkili 9 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ülkede yaşanan facia sebebi ile yas ilan edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, "Musul'da batan gemide 93 vatandaşımızı kaybettik. Muhtemel ölüleri arama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye toplanan Musullular mumlar yaktı.  

Abdulkadir Hacıoğlu 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.