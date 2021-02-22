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Irak'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı
Irak'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta içinde ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik yetkilileri, Yeşil Bölge'ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü belirtti. Roketlerin birinin bölgede bulunan Irak Milli Güvenlik Binası ile bir otoparkın yakınına düştüğü belirtildi. Bölgede bulunan bazı araçların da hasar gördüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Irak'ta 15 Şubat'ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 20 Şubat'ta ise Selahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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