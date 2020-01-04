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Irak'tan 6 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yalanlama

Irak'tan 6 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yalanlama
Irak'tan 6 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yalanlama

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat’tın el-Taci bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait 2 aracın ABD uçakları tarafından vurulduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait 2 sağlık ekibi aracının ABD tarafından vurulduğuna dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Açıklamada ülkede yaşanan kritik durum nedeniyle basından bilgileri aktarma konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait konvoya düzenlenen hava saldırısı 6 kişinin hayatını kaybettiğine dair Irak basınında haberler yer almıştı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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