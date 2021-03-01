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Irak'tan geldi, izolasyon süresini tamamlamadan dışarı çıkınca yakalandı

Irak'tan geldi, izolasyon süresini tamamlamadan dışarı çıkınca yakalandı
Irak'tan geldi, izolasyon süresini tamamlamadan dışarı çıkınca yakalandı

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından geldiği için karantinada olması gereken bir kişi caddeye giriş yapmak isterken yakalandı.

Irak’tan geldi, izolasyon süresini tamamlamadan dışarı çıkınca yakalandı - Tıkla İzle

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ne görev yapan bekçiler kimlik kontrolü için Bahri Ç. isimli şahsı durdurdu.

HES Kodu sorgulaması da yapılan şahsın sistemde Irak'tan geldiği için 10 günlük izolasyonda olduğu belirlendi.
Karantina ihlali yapan Bahri Ç. için 112 Acil Servis ekibi çağırılırken, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince hakkında idari işlem yapılarak, karantinaya alındı.

Rıdvan Bostancı
 

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