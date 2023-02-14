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Irak'tan Türkiye'ye 30 bin ton akaryakıt yardımı

Irak'tan Türkiye'ye 30 bin ton akaryakıt yardımı
Irak'tan Türkiye'ye 30 bin ton akaryakıt yardımı

Irak hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Irak'ın Türkiye'ye yönelik yardımları devam ediyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu'nun Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı bildirildi.

Türkiye ve Suriye'de yaşayan Irak vatandaşlarının durumunun ele alındığı toplantıda, Bakanlar Kurulu ülkelerine geri dönmek isteyen vatandaşları için havadan ve karadan tahliye başlatılmasına da karar verildiği belirtildi.

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