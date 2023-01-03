İran, 2 Fransa ve 1 Belçika vatandaşını casusluk suçlamasıyla tutukladı

İran, 3 yabancı uyruklu şahsı casusluk suçlamasıyla tutukladı. İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi yaptığı açıklamada, 2 Fransa ve 1 Belçika vatandaşı 3 kişinin ülkenin ulusal güvenliğine karşı casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle tutuklandıklarını bildirdi.

Tutuklanan kişilerin isimleri ve ne zaman tutuklandıklarına ilişkin bilgi vermeyen Setayeşi, “9 Kasım 2022 tarihinde Belçika uyruklu kişi hakkında iddianame düzenlendi. Sanığın dosyası şu anda Devrim Mahkemesi tarafından inceleniyor ve sonuç çıktığında açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 19 Ekim 2022'de İran güvenlik güçleri tarafından ABD, Rusya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Afganistan vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 14 yabancı uyruklunun ülkedeki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklandıkları açıklanmıştı.

Aynur Sena Çabuk



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