İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failini yakaladı

İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failini yakaladı
İran, 25 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failini yakaladı

İran İstihbarat Bakanlığı, 2018 yılında 25 kişi hayatını kaybettiği terör saldırısının faili, ayrılıkçı Nidal terör örgütünün lideri Habib Ferecullah Cab’ın yakalanarak ülkeye getirildiğini açıkladı.

İran, 2018 yılında Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısının failinin yakalandığını açıkladı. İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkenin güneybatısında terör saldırısı gerçekleştiren Nidal terör örgütü lideri Habib Ferecullah Cab'ın yakalandığını duyuruldu. Açıklamada, "Ayrılıkçı grubun lideri Farajollah Chaab, İran'ın istihbarat bakanlığına bağlı ajanlar tarafından tutuklandı" denildi.

Huzistan eyaletinde faaliyet gösteren Nidal terör örgütünün, 22 Eylül 2018 yılında Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında gerçekleştiği terör saldırısında Devrim Muhafızları üyesi olan 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 60 kişi yaralanmıştı.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.