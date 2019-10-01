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İran ABD casusunu idama mahkum etti

İran ABD casusunu idama mahkum etti
İran ABD casusunu idama mahkum etti

İran Yargı Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, ABD ve İngiltere adına çalışan 3 casusun 10’ar yıl hapse mahkum edildiğini belirtirken, CIA’ye çalışan bir casusun da idama mahkum edildiğini söyledi.

İran Yargı Sözcüsü İsmaili düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İngiltere'ye casusluk yaptıkları tespit edilen İranlılar hakkında alınan yargı kararını açıkladı. İsmaili, ABD adına casusluk yaptığı tespit edilen Ali Nefriye ve Muhammed Babapur ile İngiltere adına casusluk yapan Emir Neseb isimli İranlıların 10 yıl hapse mahkum edildiğini ve 55 bin dolar para cezası verildiğini açıkladı.

ABD adına casusluk yapan bir diğer kişi hakkında ise yargının idam cezası verdiğini söyleyen İsmaili, sanığın ismini açıklamazken, casuslukla yargılanan kişinin itirazı üzerine dosyanın temyize gittiğini açıkladı.

Aynur Sena Çabuk
 

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