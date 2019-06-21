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İran, ABD İHA'sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı

İran, ABD İHA'sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı
İran, ABD İHA'sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu sabah saatlerinde ABD’ye ait düşürülen İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) düşürülme anını gösteren bir video paylaştı.

İran, ABD İHA’sını düşürdüğü anın görüntüleri yayınladı - Tıkla İzle

İran Devrim Muhafızları Ordusu sınır ihlali yaptığı gerekçesi ile sabah saatlerinde düşürdükleri ve ABD'ye ait olan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) düşürülme anını paylaştı. Videoda İran güvenlik güçlerinin ABD'ye ait İHA'yı nasıl düşürdüğü an be an gösterildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Savaş peşinde koşmuyoruz ama büyük bir aşk ile gökyüzümüzü, topraklarımızı ve sularımızı koruyacağız” ifadelerini kullanmıştı. Zarif, ayrıca yaşanan son saldırıyı ABD'nin uluslar arası sular konusunda yalan söylediğini göstermek amacı ile Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıyacaklarını aktarmıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'ın bu hamlesini ‘çok büyük bir hata' olarak değerlendirerek İHA'nın sınır ihlali yapmadığına dair kesin kanıtları olduğunu belirtmişti.  

Serkan Bayar
 

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