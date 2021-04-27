İran, ABD ile mahkum değişimini değerlendiriyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, haftalık basın toplantısında ABD ile mahkum değişimini değerlendirdiklerini belirterek, “ABD'li yetkililer ile iki ülke arasında mahkum değişimini değerlendiriyoruz” dedi. ABD ile mahkum değişimine İran Yargı Erkinin de onay verdiğini belirten Rebii, “İnsani ve ahlaki olan, ABD ile mahkum değişimi peşindeyiz. Buna Yargı Erki de onay veriyor” ifadelerini kullandı. Rebii, ABD'de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasını istediklerini belirterek, “Yaptırımları delme suçlamasıyla ABD'de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasını istiyoruz. İran'da bulunan ABD'li tutuklu sayısı daha az” dedi.

ABD'li yetkililerin alacağı pozisyona göre karar vereceklerini kaydeden Rebii, “ABD ile mahkum değişimi daha önce de gündeme gelmişti. ABD'nin olumsuz tavrı nedeniyle bu gerçekleşmemişti” ifadelerini kullandı. Mahkum takası için diplomatik kanalların kullanıldığını belirten Rebii, mahkumların güvenliği nedeniyle isimlerini açıklamazken, konuya ilişkin ayrıntıların paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest bırakılması için ABD ile görüştüklerini aktarmıştı. Vaizi, aracı ülkeler üzerinden ABD ile görüştüklerini belirtmiş, “ABD'de ve diğer ülkelerdeki tüm mahkumların serbest kalması için diğer ülkelerin aracılığı üzerinden ABD ile görüşmeler yapılıyor" demişti.

Aynur Sena Çabuk