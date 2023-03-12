İran: 'ABD ile mahkum takasında anlaşmaya vardık'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'de tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasına ilişkin devam eden görüşmeler hakkında bilgi verdi. ABD ile diyalog halinde bulunduklarını söyleyen Abdullahiyan, "İran ile ABD mahkum takası konusunda geçtiğimiz günlerde bir anlaşmaya vardı. ABD tarafında da her şey yolunda giderse kısa süre içinde bir mahkum takası yapılacağını düşünüyorum. ABD mevcut durumda teknik koordinasyonlar üzerinde çalışıyor. Bizim tarafımızda her şey hazır" dedi.

İran çağrıda bulunmuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaptığı açıklamada, "İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak, birçok kanaldan ABD tarafına mahkum meselesiyle ilgilenmeye hazır olduğunu defalarca iletti. İran olarak, ABD ile mahkum takası yapmaya hazırız. ABD'de suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için gereken çalışmayı yapacağız. ABD'nin harekete geçmek ve var olan engelleri kaldırmak yerine sadece İran aleyhine propaganda yapması oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, casusluk ve ABD hükümeti ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 2016'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Siamak Namazi dahil İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakmasını talep ediyor.

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