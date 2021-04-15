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İran: 'ABD, maksimum baskı politikalarına devam ediyor'

İran: 'ABD, maksimum baskı politikalarına devam ediyor'
İran: 'ABD, maksimum baskı politikalarına devam ediyor'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın ciddiyetle yürüttüğü diplomasiye rağmen ABD yönetiminin maksimum baskı politikalarına devam ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin İran'a yönelik baskı politikalarını eleştirdi. Zarif, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ABD Başkanı Donald Trump politikalarını devam ettirdiğini belirterek, “İran'ın ciddiyetle yürüttüğü diplomasiye rağmen ABD yönetimi maksimum baskı politikalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İran'ın başarılı bir şekilde nükleer anlaşmada kaldığını ve anlaşmayı koruduğunu belirten Zarif, “Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından yürüttüğümüz 3 yıllık diplomasi karşısında Biden yönetimi baskı politikalarına devam etti. Bizim diplomasimiz test edildi ve nükleer anlaşmada kalmayı başarabildik” ifadesini kullandı.

Aynur Sena Çabuk
 

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