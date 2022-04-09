İran, ABD'li 24 ismi daha yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, terör ile mücadele ve insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD yetkililerine uyguladığı yaptırım listesine 24 ismi daha eklediğini duyurdu. Terör ile mücadele ve insan hakları ihlalleri doğrultusunda ABD makamlarına uyguladığı yaptırım listesine yeni isimler ekleyen Tahran yönetimi CENTCOM eski Komutanı Joseph Votel, ABD eski Genelkurmay Başkanı George William Casey ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı William Louis Giuliani'yi yaptırım listesine aldı.

Bildiride, “İran Dışişleri Bakanlığı, ‘Bölgede ABD'nin terör faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele' doğrultusunda adı geçen ABD'li yetkilileri yaptırım listesine almıştır. Listeye eklenen isimler İran'a karşı terör faaliyetlerini desteklemiş, örgütlemiş, maddi ve manevi yardımda bulunmuşlardır. Aynı zamanda Siyonist İsrail rejimine destek vererek Filistin halkına yönelik işlenen cinayetlerde rol almışlardır” ifadeleri kullanıldı.

“Bu apaçık insan hakları ihlalidir”

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve insan haklarını ihlal ettiği belirtilen bildiride, "ABD'nin uyguladığı yaptırımlar İran halkının yaşamını zorlamaktadır. Özellikle Covid-19 salgını süresince sağlık hizmetlerinin engellenmesi, ilaç ve tıbbi malzemelere yönelik yaptırımlar İran halkının en doğal yaşam hakkını olumsuz etkilemiş ve milyonlarca İranlının sosyal yaşamını kuşatma altına almıştır. Bu apaçık insan hakları ihlali ve uluslararası hukuka aykırı bir durumdur" sözleri yer aldı.

24 isme yaptırım kararı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bildiride terör ile mücadele doğrultusunda 9 ve insan hakları ihlalleri doğrultusunda ise 15 ABD'li isme yaptırım uygulama kararı alındı. Terör ile mücadele doğrultusunda yaptırım listesine alınanlar arasında, CENTCOM eski Komutanı Joseph Votel, ABD eski Genelkurmay Başkanı George William Casey, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudolph William Louis Giuliani, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea ve ABD eski İsrail Büyükelçisi David Melech Friedman gibi isimler yer aldı. İnsan hakları ihlalleri doğrultusunda yaptırım listesine alınanalar arasında ise, ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Ticaret Bakanı olan Wilbur Louis Ross, Barack Obama döneminde ABD Hazine Bakanı olan Jacob Joseph Lew ve ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell gibi isimler yer aldı.

ABD eski Başkanı Donald Trump listede

İran Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında ABD hava saldırısı sonucu Irak'ta Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından saldırı emrini verdiği için ABD eski Başkanı Donald Trump ve bazı diğer ABD'li yöneticileri yaptırım listesine aldığını ilan etmişti. Tahran yönetimi son olarak 8 Ocak tarihinde Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonla bağlantılı olarak 51 ABD'li ismin daha yaptırım listesine alındığını açıklamıştı. Açıklanan yaptırım listesinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien yer alıyordu.

Aynur Sena Çabuk

