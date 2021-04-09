İran, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait "Hankuk Chemi" adlı petrol tankerini çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade konuya ilişkin yaptığı yaptığı açıklamada, "Gemi sahibinin ve Güney Kore hükümetinin talebi üzerine petrol tankerinin serbest bırakılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. Güney Kore haber ajansı Yonhap da Güney Kore bandıralı tankerin 13 mürettebatı ile bu sabah İran limanından ayrıldığını duyurdu.

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun başkanlığındaki heyet, 10 Ocak'ta Tahran'a gelerek İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmişti. Geminin mürettebatı Şubat ayında serbest bırakılmıştı.