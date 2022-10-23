İran Atom Enerjisi Kurumu'na siber saldırı

İran Atom Enerjisi Kurumu Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Dairesi, kurumun e-posta sunucusuna yönelik siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bilgisayar korsanlarının kuruma ait bir birimin e-posta sistemini hacklendiği ifade edildi. Siber saldırının “kamuoyunun dikkatini çekmek” için yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Kuruma ait hacklenen e-postalarda nükleer faaliyetler hakkında genel, teknik ve günlük bilgiler yer alıyordu. Gerçekleşen siber saldırının ardından kurumun bilgi ve teknoloji birimi hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldı. Konu hakkında ise inceleme başlatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, “Black Reward” adlı siber korsan grubu dün yaptığı açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu'na yönelik siber saldırı gerçekleştirdikleri ve İran'ın nükleer tesislerine ait 50 gigabayt hacminde görüntü ve bilgi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Aynur Sena Çabuk



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