İran, Bağdat'taki terör saldırısının faili olarak İsrail'i gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen terör saldırısına tepki gösterdi. İsrail'in İran ile mücadele adı altında yeni ABD Başkanı Joe Biden'ı tuzağa çekmek istediğini vurgulayan Zarif, "Bugün Bağdat'ta yaşanan terör saldırısı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kez başka bir kişi için yaptıkları aynı hedefi taşımakta. Tüm ABD sermayesini, bir ABD Başkanı'nı daha tuzağa çekerek İran ile mücadele adı altında harcamak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'in tuzaklarına kanmayacağını belirten Bakan Zarif, "İran, tuzağa düşmeyecektir ve bir kez daha bu oyunlar bozulacaktır" dedi.

Aynur Sena Çabuk