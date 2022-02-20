İran, Basra Körfezi'ndeki tartışmalı adaya uçuşları başlatma kararı aldı

İran, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile tartışmalı adalardan olan Büyük Tunb Adası'na başkent Tahran'dan ilk resmi uçuşları başlatma kararı aldı. Basra Körfezi'nde yer alan ve stratejik öneme sahip olan adaya, ülkenin farklı şehirlerden uçuşlar yapılabilecek. Büyük Tunb Adası'nda yer alan İmam Ali Havaalanı'nda Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Genel Komutanı Ali Rıza Tangseri ve diğer askeri yetkililerin katıldığı törenle, Büyük Tunb Adası İran Sivil Havacılık kurumu uçuş sistemine entegre edildi. İlk resmi uçuş ise başkent Tahran'da bulunan Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı'ndan Büyük Tunb Adası'nda yer alan İmam Ali Havaalanına gerçekleşti.

İmam Ali Havaalanı'nda yapılan törende konuşan Tangseri, İran Sivil Havacılık Kurumu ile Çevre Yol ve Şehircilik Bakanlığına çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Adanın sivil kullanımına açılması ancak adadan onların varlık göstermesi ile mümkün olabilir. Düzenli olarak Büyük Tunb Adası'na seferleri yapılmasına önem veriyoruz. Bu ülkemiz için önemli ve büyük bir adım" dedi. Tangseri, "Uçuşların başlaması ile birlikte adanın ekonomik gelişimi hızlanacak ve Körfez'de alınan güvenlik önlemlerinin de artırılmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İran ile BAE arasında Körfez'de 3 ada tartışması

Basra Körfezi'nde yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları İran ile BAE arasında hala tartışmalı bir konu olarak yer alıyor. BAE'nin İngiltere'den bağımsız olduğu 1971 yılında söz konusu adaları fiilen işgal eden ve adalar üzerindeki hakimiyetinin tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin, egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ve İran arasında hala çözüme kavuşturulamamış bir konu olan, Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle önemi artan adalar hakkında daha önce Tahran yönetimi, "bazı yanlış anlamaların giderilmesi" gerekçesiyle bu ülkeye müzakere çağrısı yapmıştı.

BAE, adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor. Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, 1971 yılından bu yana İran'ın hakimiyetinde bulunuyor.

Aynur Sena Çabuk