İran, Covid-19 aşısının klinik denemelerine başlayacak

Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Aralarında İran'ın da bulunduğu birçok ülke ise Covid-19 ile mücadele kapsamında insan üzerinde aşı denemelerine başlıyor. İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar, yerli ürerim Covid-19 aşısının insan üzerindeki denemelerine 21 Aralık tarihinden itibaren başlanacağını söyleyerek, “Ben ve İmam Humeyni İcra kurumunda bulunan tüm meslektaşlarım olarak bu aşıyı kullanmaya hazırız” dedi. Ülkede korona virüs aşısı üretiminde olumlu sonuçlar alındığını belirten Mokhbar, “Ülkedeki en iyi ve en güvenli aşıyı üreteceğiz” ifadesini kullandı.

Aşının en az yan etkiyle üretildiğini ve aşıda zayıflatılmış virüsün kullanıldığını belirten Mokhbar, “Sağlık Bakanlığı'nın izni doğrultusunda 21 Aralık tarihinden itibaren aşı insanlar üzerinde denenmeye başlanacak” dedi. Mokhbar, aşı denemelerinin üç aşamada gerçekleşeceğini söyleyerek, “İlk aşamada, farklı cinsiyet ve yaşlarda 56 kişi üzerinde denecek olan aşı, 28 günün ardından gelecek sonuçlar doğrultusunda ikinci aşamaya geçecek. İkinci aşamada ise 500 kişi üzerinde daha test edilmesinin ardından 28 gün sonra gelecek sonuç neticesinde de üçüncü aşamaya geçilerek, aşının seri üretimine ve toplu dağıtımına geçilecek” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

