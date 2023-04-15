İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Başörtüsü sorununu kültürel yaklaşımla çözme arayışındayız'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran'da ülke genelindeki öğrenci derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda başörtüsü ve internet kullanımı gibi sorunlara değindi. Reisi, ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolarla birlikte zorunlu başörtüsü uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında, "Başörtüsü sorununu kültürel bir yaklaşımla çözme arayışındayız" dedi.

Başörtüsünün İran'da bir "güvenlik" sorunu haline dönmesine izin vermeyeceklerini belirten Reisi, "Düşman İran'da başörtüsünü bir güvenlik sorunu haline getirmek istiyor. Hükümet olarak gerekli programları hayata geçirerek bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Sosyal medya platformlarının İran'da yasaklanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Reisi, uluslararası sosyal medya platformlarının İran'da temsilcilik bulundurmaları gerektiğini aksi durumda faaliyetlerine izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Ülkemizde temsilcilik açmayı kabul eden herhangi bir platforma yasak getirmedik. Hükümet olarak amacımız internet kullanımını ülkede güvenilir bir hale getirmek. Bu nedenle söz konusu platformlar İran'da temsilcilik bulundurmak zorundalar" şeklinde konuştu.

Mahsa Amini'nin ölümünden sonra gösteriler başlamıştı

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, zorunlu başörtüsüne ilişkin daha önceden yaptığı açıklamada, “Bazıları bu inancı paylaşmayabilir. Bu nedenle kültürel ve dini merkezler ikna yöntemi için kullanılmalı. Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli. Elbette başörtüsü yasal zorunluluk olduğu için toplumun tüm kesimi bu kurala riayet etmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei yaptığı açıklamada, zorunlu başörtüsü yasası konusunda geri adım atmadıklarını söyleyerek, “Yargı başörtüsü yasası ihlallerini dikkatle takip edecek ve bu konuya özel olarak yaklaşacak” şeklinde konuşmuştu.

İran İçişleri Bakanlığı tarafından ülkede zorunlu başörtüsü yasasını ihlal edenlere ilişkin yayınlanan bildiride ise, “Dini ve geleneksel ilke ve değerlerimizde herhangi bir geri adım olmamıştır. Bakanlık olarak yargı ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte başörtüsü ihalelerine izin verilmeyecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Aynur Sena Çabuk



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