İran Cumhurbaşkanı Reisi, CNN muhabiri Amanpour ile olan röportajını iptal etti

CNN muhabiri Christiane Amanpour, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile haftalar öncesinden planlanan röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü.

Amanpour sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta ‘ahlak polisi' tarafından tutuklanması sonrası öldürülmesinin ardından. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, Başkan Reisi'ye tüm bunları ve daha fazlasını sormayı planladım” dedi.

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