İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, CNN muhabiri Amanpour ile olan röportajını iptal etti

İran Cumhurbaşkanı Reisi, CNN muhabiri Amanpour ile olan röportajını iptal etti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, CNN muhabiri Amanpour ile olan röportajını iptal etti

CNN muhabiri Christiane Amanpour, ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü.

CNN muhabiri Christiane Amanpour, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile haftalar öncesinden planlanan röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü.

Amanpour sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta ‘ahlak polisi' tarafından tutuklanması sonrası öldürülmesinin ardından. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, Başkan Reisi'ye tüm bunları ve daha fazlasını sormayı planladım” dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.