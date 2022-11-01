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İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir'

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir'
İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kafkasya’nın İran tarihi ve medeniyetinin bir parçası olduğunu belirterek, “Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkent Tahran'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki lider Tahran'da bulunan Sadabad Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ve Ermenistan ile ilişkilere önem verdiklerini söyledi. Reisi, Kafkasya'ın İran tarihi ve medeniyetinin bir parçası olduğunu belirterek, “Kafkasya sorunu bölge ülkeleri arasında çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk
 

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