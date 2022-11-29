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İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı güven değil, sorun oluşturur'

İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı güven değil, sorun oluşturur'
İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı güven değil, sorun oluşturur'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı güven sağlamaz, yalnızca sorun oluşturur" dedi.


İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ortak basın toplantısı düzenledi. Reisi Irak Başbakanı'nın Tahran ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Irak hükümeti daha işin başında, kendilerini tebrik ediyor, İran ve Irak'ın ticaret, kültür, transit, bilim, teknoloji ve terörizmle mücadele alanlarında işbirliklerinin yeni dönemde daha da artmasını temenni ediyoruz. İran ve Irak açısından bölgede güvenlik, barış ve istikrar çok önemli. Bu nedenle uyuşturucu, terörizm ve organize suçlarla mücadele, iki taraf arasındaki anlaşmalardan ve ortak yönlerden biridir" ifadesini kullandı.

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