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İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara karşı 'kararlı mücadele' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara karşı 'kararlı mücadele' vurgusu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara karşı 'kararlı mücadele' vurgusu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede can kaybının yaşandığı "Amini" protestolarına ilişkin, "Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 21 Eylül'de Meşhed kentindeki protestolarda bıçaklanarak yaşamını yitiren Muhammed Resul Dust Muhammedi adlı Besic milis üyesinin ailesini arayarak taziyelerini iletti. Reisi, protesto ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulması arasındaki ayrımın iyi bir şekilde yapılması gerektiği vurgusunu yaparak ölümlere yol açan bu tür olayların yaşanmasını “isyan ve kötülük” olarak nitelendirdi. Reisi, “Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

Aynur Sena Çabuk
 

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