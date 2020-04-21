İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, IMF'den kredi almamızı engelliyor"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, IMF'den kredi almamızı engelliyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İspanya Başkanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, İspanya ile korona virüsle ilgili deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Böyle bir durumda ülkeler arasındaki ilişkiler insani ilkelere dayanmalı ve düşmanca politikalara karşı çıkılmalı. Ancak bu zor koşullarda ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını yoğunlaştırmaya devam ettiğini ve hatta bu yaptırımların sağlık alanı için de geçerli olduğunu görüyoruz" dedi.

"ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta"

Görüşmede İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) korona virüs ile mücadelede kullanmak için kredi talep ettiğini dile getiren Ruhani, "ABD, IMF'den istediğimiz kredinin verilmesine engel olmakta, Avrupa ve İspanya'dan ABD'nin yasa dışı bu uygulamasının karşısında olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.