İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD, uluslararası iş birliğine tehdit oluşturuyor'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bağlantısızlar Hareketi İrtibat Grubu üyesi ülke liderleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani, yaptığı açıklamada ülkesinin korona virüs ile mücadelede başarılı olduğunu ve virüsün İran'da düşüşe geçtiğini aktarırken, uluslararası standartların üzerinde bir mücadele gerçekleştirdiklerini vurguladı. ABD'nin uluslararası iş birliği önünde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, Dünya Sağlık Örgütünün hedef alınmasını eleştirerek, “Dünya Sağlık Örgütü'nün zayıflaması korona virüs salgınına karşı küresel ortak mücadelenin zayıflaması anlamına geliyor. Çok zamansız ve haksız bir adım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, ABD'nin İran karşıtı politika ve saldırılarına da değinerek, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'a tıbbi malzeme getirilemediğini ifade etti. Ruhani, küresel ölçekte korona virüs salgını ile mücadeleye hazır olduklarını duyururken, “Korona virüs ile mücadelede her türlü yardım ve iş birliğine hazırız” dedi.

Aynur Sena Çabuk

