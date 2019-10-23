İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Bazı ülkeler müzakere için hala mesaj gönderiyor'

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakere ve nükleer anlaşma konularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer anlaşma sonrasında ekonomide büyük ilerleme katettiğini hatırlatan Ruhani, "İran milleti kendilerine zulmedenin kim olduğunu ve kimler yüzünden nükleer anlaşmanın zarar gördüğünü gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

Bazılarının, nükleer anlaşmanın yok olmasıyla İran devletinin de yok olacağını düşündüklerini söyleyen Ruhani, "İran milleti düşmanın oyununa gelmeyecek kadar bilinçlidir” dedi.

Bazı ülkelerin Tahran'a yeniden müzakere için mesajlar gönderdiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bazı ülkeler hala müzakere için İran'a mesajlar göndermekteler. Elbette biz kendi yolumuza devam edeceğiz. İran tüm tarafların görüş ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli adımları atacaktır. Müzakerenin İran için nasıl kazanımlar sağlayacağını görmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Aynur Sena Çabuk